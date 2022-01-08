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Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью

Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 8 января. TikTok-блогер и рэпер Даня Милохин признался, что категорически не хочет поддерживать связь со своими биологическими родителями. Он не собирается отвечать на сообщения матери, даже если она ему напишет.

Милохин и его брат Илья росли в детдоме, где мать оставила их, когда тиктокеру было всего три года. Воссоединение рэпера с родителями должно было произойти на шоу Ксении Собчак «Док-ток», однако журналистка спросила у звезды TikTok, хочет ли он видеть отца и мать, и блогер дал отрицательный ответ.

«И Собчак не заставляла. Даже после съемок мы не виделись. Они сидели в гримерке, а я уехал. Считаю, это правильно», — поделился Милохин в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».

По словам тиктокера, он не хочет встречаться с биологическими родителями, поскольку не испытывает к ним никаких чувств. Для него отец и мать чужие люди, поэтому блогер боится обидеть их своим равнодушием. Пока Милохин наотрез отказывается общаться с матерью не только лично, но и виртуально.

«Я не ищу сообщений от матери. Даже если увижу, не буду отвечать, потому что не хочу давать надежду на дальнейшее общение. Не хочется этих соплей пока. Возможно, через год встречусь, но сейчас нет», — заявил рэпер.

Напомним, Даня Милохин принимал участие в восьмом сезоне «Ледникового периода», где выступал на льду с Евгенией Медведевой. Блогера и фигуристку заподозрили в романе, но спортсменка опровергла эти слухи.

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блогер tiktok Милохин
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