Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 20:57
20:52
Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
20:50
Общество
Сахалинские белки с удовольствием полакомились орехами рядом с игрушечным тигром
20:49
Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
20:44
Происшествия
Две женщины зарезали своих возлюбленных в ночь на Рождество под Волгоградом
20:42
Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
20:41
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
20:41
Весь мир
Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину
20:40
Происшествия
Саратовский рыбак нашел человеческие кости в протоке реки Сазанка
20:38
Политика
Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана
20:38
Общество
Минздрав Бразилии включил вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами

Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
pixabay.com

Киев, 8 января. Россияне в Сети отреагировали на новость о том, что в Киеве многоэтажный дом начали топить дровами.

Расположенная в столице Украины 16-этажная новостройка, которая должна была стать жильем комфорт-класса, внезапно оказалась без нормального отопления. Изначально покупателей «элитной» недвижимости подкупили обещания о современных планировках, подземной парковке, консьерже, тихом дворе и других удобствах.

Однако в итоге оказалось, что дом подключен только к электросети, а для отопления здесь установили твердотопливную котельную, сообщает «Русская весна». По фото, появившемуся в интернете, видно, что из крыши многоэтажки действительно выходит труба, из которой идет черный дым. При этом сам дом расположен в уединенном месте в окружении деревьев.

Пользователи Сети оценили «современный» подход киевлян к отоплению. Многие отметили, что украинцы готовы идти на что угодно, даже топить дома дровами, лишь бы не покупать газ напрямую у России и продолжать «бороться за европейские ценности».

«Украина — це Европа! Так что пора привыкать, как в Европе, спать в вязаных носках, шапочках и кофтах»;

«А чего не скачут от радости? Неужели не за это майданили?!»;

«Зато независимы от российского газа»;

«К весне на покрышки перейдут: все-таки 16 этажей, машин много должно быть»;

«Еще не хватало "агрессорским" газом отапливаться. Правда, украинцы?»;

«Не может быть, это же европейская окраина. Чтоб теплее стало, нужно на крыше покрышки запалить», — пишут в Сети.

Некоторые комментаторы посчитали, что жители многоэтажки, на самом деле, выбрали очень удобный вид топлива, ведь в случае необходимости можно будет пустить в ход растущие около дома деревья, так что до весны проблем с теплом точно быть не должно.

В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
Федеральное агентство новостей /

«Это же сколько кубов надо сжигать? Грузовики в очередь должны стоять. Похоже летом в тени будет не спрятаться»;

«Это начало. Когда вырубят вокруг лес, то перейдут на кизяки и торф. Новые дома на Украине надо строить сразу с печкой в каждой квартире, желательно, русской: она долго держит тепло»;

«Сколько деревьев вокруг! До февраля должно хватить»;

«Когда украинцы вырубят все деревья в округе, чем будут топить?»;

«Очень удобно лес рядом расположен. За дровами далеко скакать не надо», — высказались комментаторы.

В то же время многие пользователи Сети с иронией отметили, что украинцы таким образом просто решили как можно быстрее воплотить в жизнь планы Европы и в срочном порядке перешли на настоящую «зеленую энергетику».

«"Зеленый переход" по-украински. Только что-то углеродный след дымит»;

«Если это и есть европейское будущее, то остановите поезд — я сойду»;

«Вот это настоящая "зеленая энергетика". Буквально технология тридцать первого века»;

«Украинцы опять впереди Европы всей. Даже «зеленый переход» первыми организовали»;

«Вот это нано-технологии у киевлян, куда уж нам со своим гиперзвуком»;

«Видимо, это и есть "зеленая энергетика" по-украински. Главное, что и правда экологично», — иронизируют комментаторы.

Политический эксперт, журналист Владимир Кацман ранее предсказал Украине серьезные экономические потери из-за опасной ситуации в Казахстане.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
украина отопление
Комментировать