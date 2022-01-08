В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами

Киев, 8 января. Россияне в Сети отреагировали на новость о том, что в Киеве многоэтажный дом начали топить дровами.
Расположенная в столице Украины 16-этажная новостройка, которая должна была стать жильем комфорт-класса, внезапно оказалась без нормального отопления. Изначально покупателей «элитной» недвижимости подкупили обещания о современных планировках, подземной парковке, консьерже, тихом дворе и других удобствах.
Однако в итоге оказалось, что дом подключен только к электросети, а для отопления здесь установили твердотопливную котельную, сообщает «Русская весна». По фото, появившемуся в интернете, видно, что из крыши многоэтажки действительно выходит труба, из которой идет черный дым. При этом сам дом расположен в уединенном месте в окружении деревьев.
Пользователи Сети оценили «современный» подход киевлян к отоплению. Многие отметили, что украинцы готовы идти на что угодно, даже топить дома дровами, лишь бы не покупать газ напрямую у России и продолжать «бороться за европейские ценности».
«Украина — це Европа! Так что пора привыкать, как в Европе, спать в вязаных носках, шапочках и кофтах»;
«А чего не скачут от радости? Неужели не за это майданили?!»;
«Зато независимы от российского газа»;
«К весне на покрышки перейдут: все-таки 16 этажей, машин много должно быть»;
«Еще не хватало "агрессорским" газом отапливаться. Правда, украинцы?»;
«Не может быть, это же европейская окраина. Чтоб теплее стало, нужно на крыше покрышки запалить», — пишут в Сети.
Некоторые комментаторы посчитали, что жители многоэтажки, на самом деле, выбрали очень удобный вид топлива, ведь в случае необходимости можно будет пустить в ход растущие около дома деревья, так что до весны проблем с теплом точно быть не должно.
«Это же сколько кубов надо сжигать? Грузовики в очередь должны стоять. Похоже летом в тени будет не спрятаться»;
«Это начало. Когда вырубят вокруг лес, то перейдут на кизяки и торф. Новые дома на Украине надо строить сразу с печкой в каждой квартире, желательно, русской: она долго держит тепло»;
«Сколько деревьев вокруг! До февраля должно хватить»;
«Когда украинцы вырубят все деревья в округе, чем будут топить?»;
«Очень удобно лес рядом расположен. За дровами далеко скакать не надо», — высказались комментаторы.
В то же время многие пользователи Сети с иронией отметили, что украинцы таким образом просто решили как можно быстрее воплотить в жизнь планы Европы и в срочном порядке перешли на настоящую «зеленую энергетику».
«"Зеленый переход" по-украински. Только что-то углеродный след дымит»;
«Если это и есть европейское будущее, то остановите поезд — я сойду»;
«Вот это настоящая "зеленая энергетика". Буквально технология тридцать первого века»;
«Украинцы опять впереди Европы всей. Даже «зеленый переход» первыми организовали»;
«Вот это нано-технологии у киевлян, куда уж нам со своим гиперзвуком»;
«Видимо, это и есть "зеленая энергетика" по-украински. Главное, что и правда экологично», — иронизируют комментаторы.
Политический эксперт, журналист Владимир Кацман ранее предсказал Украине серьезные экономические потери из-за опасной ситуации в Казахстане.