В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами

Киев, 8 января. Россияне в Сети отреагировали на новость о том, что в Киеве многоэтажный дом начали топить дровами.

Расположенная в столице Украины 16-этажная новостройка, которая должна была стать жильем комфорт-класса, внезапно оказалась без нормального отопления. Изначально покупателей «элитной» недвижимости подкупили обещания о современных планировках, подземной парковке, консьерже, тихом дворе и других удобствах.

Однако в итоге оказалось, что дом подключен только к электросети, а для отопления здесь установили твердотопливную котельную, сообщает «Русская весна». По фото, появившемуся в интернете, видно, что из крыши многоэтажки действительно выходит труба, из которой идет черный дым. При этом сам дом расположен в уединенном месте в окружении деревьев.

Пользователи Сети оценили «современный» подход киевлян к отоплению. Многие отметили, что украинцы готовы идти на что угодно, даже топить дома дровами, лишь бы не покупать газ напрямую у России и продолжать «бороться за европейские ценности».

«Украина — це Европа! Так что пора привыкать, как в Европе, спать в вязаных носках, шапочках и кофтах»; «А чего не скачут от радости? Неужели не за это майданили?!»; «Зато независимы от российского газа»; «К весне на покрышки перейдут: все-таки 16 этажей, машин много должно быть»; «Еще не хватало "агрессорским" газом отапливаться. Правда, украинцы?»; «Не может быть, это же европейская окраина. Чтоб теплее стало, нужно на крыше покрышки запалить», — пишут в Сети.

Некоторые комментаторы посчитали, что жители многоэтажки, на самом деле, выбрали очень удобный вид топлива, ведь в случае необходимости можно будет пустить в ход растущие около дома деревья, так что до весны проблем с теплом точно быть не должно.

Федеральное агентство новостей /

«Это же сколько кубов надо сжигать? Грузовики в очередь должны стоять. Похоже летом в тени будет не спрятаться»; «Это начало. Когда вырубят вокруг лес, то перейдут на кизяки и торф. Новые дома на Украине надо строить сразу с печкой в каждой квартире, желательно, русской: она долго держит тепло»; «Сколько деревьев вокруг! До февраля должно хватить»; «Когда украинцы вырубят все деревья в округе, чем будут топить?»; «Очень удобно лес рядом расположен. За дровами далеко скакать не надо», — высказались комментаторы.

В то же время многие пользователи Сети с иронией отметили, что украинцы таким образом просто решили как можно быстрее воплотить в жизнь планы Европы и в срочном порядке перешли на настоящую «зеленую энергетику».

«"Зеленый переход" по-украински. Только что-то углеродный след дымит»; «Если это и есть европейское будущее, то остановите поезд — я сойду»; «Вот это настоящая "зеленая энергетика". Буквально технология тридцать первого века»; «Украинцы опять впереди Европы всей. Даже «зеленый переход» первыми организовали»; «Вот это нано-технологии у киевлян, куда уж нам со своим гиперзвуком»; «Видимо, это и есть "зеленая энергетика" по-украински. Главное, что и правда экологично», — иронизируют комментаторы.

Политический эксперт, журналист Владимир Кацман ранее предсказал Украине серьезные экономические потери из-за опасной ситуации в Казахстане.