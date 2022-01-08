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Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году

  /   Обновлено: 08 января 2022 20:42
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
pixabay.com

Москва, 8 января. Роскосмос получил от Института прикладной математики РАН информацию о новом астероиде, который в 2095 году опасно сблизится с Землей.

Госкорпорация оценила вероятность столкновения космического объекта с голубой планетой в 2095 году в 0,02%. Помимо данных о новом астероиде, Институт прикладной математики передал Роскосмосу сведения и о других небесных телах.

Специалисты госкорпорации разработают новые космические корабли для российской орбитальной служебной станции, заявил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Новые технические средства должны появиться на рубеже 2026–2027 годов.

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космос роскосмос астероид
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