Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана

Москва, 8 января. Несколько сотен обращений поступило в МИД РФ от россиян, которые находятся в Казахстане. Они просят вывезти их из республики.

Большая часть запросов поступает из Алма-Аты. Люди не могут покинуть Казахстан, так как аэропорт временно не работает.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — сообщили в министерстве РИА Новости.

Авиасообщение закрыто из-за беспорядков в республике. Они охватили страну в первые дни нового года. В Алма-Ате произошли стычки с силовиками. Некоторые россияне уже смогли вернуться на родину.