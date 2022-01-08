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Сын Гагариной поделился редким снимком с отдыха на Мальдивах

Шоу-бизнес
Сын Гагариной поделился редким снимком с отдыха на Мальдивах
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 января. Сын певицы Полины Гагариной Андрей Кислов поделился редким снимком на своей странице в Instagram. Подросток опубликовал фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах.

Сын победительницы проекта «Фабрика звезд — 2» улетел на райские острова вместе со звездной матерью и младшей сестрой. Кислов опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует на фоне пальм и велосипедов. Подросток, одетый в серую футболку, повернулся спиной к камере. Юноша не стал подписывать кадр, отметив лишь, что он был снят в 2022 году.

Сын Гагариной, которому в октябре исполнилось 14 лет, крайне редко выкладывает публикации в соцсети. Например, его предыдущий пост в Instagram датируется 28 августа 2020 года. Именно поэтому подписчики Кислова были приятно удивлены, увидев его новое фото.

«Ну наконец-то!»;

«Андрейка, мой хороший, как вырос, возмужал! Просто красавец всех красавцев!»;

«Ура, ты выложил фото!»;

«Мы дожили до этого момента, друзья», — написали комментаторы.

Напомним, Полина Гагарина родила сына в браке с актером Петром Кисловым. Бывшие супруги развелись, когда мальчику было три года. У артистки также есть дочь от второго мужа — фотографа Дмитрия Исхакова, с которым знаменитость тоже уже не живет.

Ранее певица показала себя в купальнике на фото, сделанном на Мальдивах. Поклонники захотели покормить Гагарину из-за ее излишней худобы.

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