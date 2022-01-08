Турция предложила Греции провести встречу в Анкаре для решения ситуации в Средиземноморье

Анкара, 8 января. Власти Турции настроены на мирное урегулирование ситуации с Грецией. Об этом заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Турция пригласила греческую сторону провести встречу в Анкаре. Переговоры будут направлены на решение ситуации в Средиземноморье, уточнил Акар.

«Мы приглашаем (Грецию. — Прим.ред.) на встречу в Анкаре. Мы хотим, чтобы на встречах обсуждались и находили свое решение проблемные вопросы. Это все, что мы говорим» , — уточнил турецкий министр.

Ранее бывший руководитель военной разведки Турции Исмаил Пекин прокомментировал массовые протесты в Казахстане. По его словам, за этими волнениями стоят США.