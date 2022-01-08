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Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум

Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
Global Look Press  /  © / Xinhua

Сантьяго, 8 января. Уровень инфляции в Чили по итогам 2021 года достиг 7,2%. Об этом в пятницу сообщил Национальный институт статистики (INE).

Согласно опубликованной информации, нынешнее значение инфляции является самым высоким показателем с 2007 года, когда она составила 7,8%. INE сообщил, что показатель 2021 года намного превысил темпы роста цен, которые фиксировались в 2020 году и составили 2,97%. Кроме того, рост значений потребительских цен значительно превысил ожидания: индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,8% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

Министр экономики Лукас Паласиос заявил в Twitter, что, хотя инфляция затронула всех, сильнее всего она ударила по «тем, у кого меньше ресурсов».

«Вот почему рост индекса потребительских цен на 0,8% в декабре, значительно превышающий ожидания рынка (на 0,5%), вызывает двойную озабоченность», — сказал министр.

Паласиос отметил, что в прошлом году уровень инфляции также был значительно выше целевого показателя Центрального банка, который находится на уровне 3%.

«По этой причине Центральный банк повышал процентные ставки в последние месяцы, и продолжение этой политики нельзя исключать», — сказал он.

Министр сообщил, что рост инфляции вызван как состоянием глобальной экономики, так и многочисленными внутренними факторами.

«Этот рост объясняют местные и глобальные факторы, но первые доминируют. Повышение обменного курса из-за политической и экономической неопределенности, а также высокая ликвидность из-за изъятий средств из пенсионных фондов являются основными факторами, объясняющими высокую инфляцию 2021 года», — сказал Паласиос.

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Федеральное агентство новостей /

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