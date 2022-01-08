Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину

Кабул, 8 января. Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана предупредило о падении уровня грунтовых вод в районе столицы государства до 40–50%. Причиной случившегося в ведомстве назвали возросшее потребление со стороны жителей города.

В минэнерго указали на то, что в населенном пункте имеется четыре основных источника — Верхний Кабул, Логар, Пули-Чарихи и Хайрхана. Общие объемы подземных резервуаров в районе столицы составляют около 50 млн кубометров, однако запасы воды в них не успевают пополняться при нынешнем расходе. Глава ведомства Азиз Рахман Азиз призвал людей по возможности сократить потребление, чтобы скорость притока вод превысила темпы водозабора и природные хранилища вновь наполнились.

Groundwater level down 50 pc in Kabul https://t.co/SXvDrfo8Sg — AthibAn Tv English (@Athibanenglish) January 8, 2022

На этом фоне муниципалитет Кабула начал проводить кампанию по повышению осведомленности общественности в афганской столице. Для этого привлекаются сотрудники служб безопасности из 22 полицейских районов, которые посещают дома местных жителей и информируют о текущей ситуации в сфере водных ресурсов. Члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), вероятно, также будут задействоваться в акции.

Растущее потребление в стране вызвано отголосками усиливающейся засухи, от которой страдают сегодня почти все государства Ближнего Востока. Особенно остро этот вопрос стоит в соседнем Иране, где из-за недостаточного количества осадков на севере страны некоторые реки пересохли полностью, при том, что водопроводы в большинстве провинций находятся в аварийном состоянии.

В Афганистане же недавно прошли обильные дожди и снегопады, что привело к проблемам иного характера — из-за наводнений, лавин и селей многие жители понесли серьезный материальный и финансовый ущерб. В результате катаклизмов погибли не менее 11 человек, более 20 получили травмы различной степени тяжести. Чрезвычайные службы в ходе спасательных операций были вынуждены эвакуировать десятки людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.