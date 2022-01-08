Ведущая Борисова признала свои ошибки перед дочерью

Хургада, 8 января. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова заявила, что не всегда была хорошей матерью для своей единственной дочери Полины.

Борисова долгое время страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Поэтому воспитание Полины легло на плечи ее мамы Екатерины Ивановны. После реабилитации звезда телевидения старается наладить отношения с наследницей.

«Никогда особо не получалось быть хорошей мамой, вечно в обидах, в тяге, в комплексах, сама была как большой ребенок. Хотела бы уделять дочке внимание, но всегда что-то мешало: депрессия, занятость, ну и, конечно же, моя болезнь», — написала она в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @danaborisova_official

На эти размышления Борисову натолкнули маленькие дети, гуляющие на египетском курорте. Она поделилась снимком с маленькой девочкой, которая убегает от российской туристки. Пользователи похвалили признавшую свои ошибки телеведущую.

«Большой респект! Все мы в чем-то ошибались, проходили трудности. Все будет хорошо»; «О, Дана, может вы еще мамой станете. Полина будет вам помогать»; «Это говорит о том, что вы выздоровели, победа!» — отреагировали фолловеры.

Ранее певица Марина Максимова (МакSим) показала снимок с повзрослевшей дочерью Александрой. Для фотосессии школьница надела платье матери.