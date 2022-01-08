Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 20:56
20:52
Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
20:50
Общество
Сахалинские белки с удовольствием полакомились орехами рядом с игрушечным тигром
20:49
Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
20:44
Происшествия
Две женщины зарезали своих возлюбленных в ночь на Рождество под Волгоградом
20:42
Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
20:41
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
20:41
Весь мир
Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину
20:40
Происшествия
Саратовский рыбак нашел человеческие кости в протоке реки Сазанка
20:38
Политика
Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана
20:38
Общество
Минздрав Бразилии включил вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Представители СДПГ отметили заинтересованность немцев в запуске «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 08 января 2022 20:38
Политика
Представители СДПГ отметили заинтересованность немцев в запуске «Северного потока — 2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Берлин, 8 января. Предстоящий запуск газопровода «Северный поток — 2» отвечает интересам немецких граждан и не имеет отношения к политике. Об этом заявили члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Генеральный секретарь политсилы Кевин Кюнерт в ходе недавнего интервью отметил, что топливная магистраль «уже буквально в сети». По его словам, для реализации проекта необходимо урегулировать сопутствующие юридические вопросы.

«Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание», — подчеркнул Кюнерт.

Телеканал ARD ранее обнародовал результаты социологического исследования, проведенного в Германии. Исследование показало, что порядка 60% участников инициативы поддерживают «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Представители СДПГ отметили заинтересованность немцев в запуске «Северного потока — 2»
германия сдпг Северный поток — 2
Комментировать