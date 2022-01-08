Представители СДПГ отметили заинтересованность немцев в запуске «Северного потока — 2»

Берлин, 8 января. Предстоящий запуск газопровода «Северный поток — 2» отвечает интересам немецких граждан и не имеет отношения к политике. Об этом заявили члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Генеральный секретарь политсилы Кевин Кюнерт в ходе недавнего интервью отметил, что топливная магистраль «уже буквально в сети». По его словам, для реализации проекта необходимо урегулировать сопутствующие юридические вопросы.

«Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание», — подчеркнул Кюнерт.

Телеканал ARD ранее обнародовал результаты социологического исследования, проведенного в Германии. Исследование показало, что порядка 60% участников инициативы поддерживают «Северный поток — 2».