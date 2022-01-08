Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 20:56
20:52
Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
20:50
Общество
Сахалинские белки с удовольствием полакомились орехами рядом с игрушечным тигром
20:49
Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
20:44
Происшествия
Две женщины зарезали своих возлюбленных в ночь на Рождество под Волгоградом
20:42
Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
20:41
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
20:41
Весь мир
Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину
20:40
Происшествия
Саратовский рыбак нашел человеческие кости в протоке реки Сазанка
20:38
Политика
Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана
20:38
Общество
Минздрав Бразилии включил вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Свыше 1,5 тысячи контрактников пополнят состав Ленинградской армии ВВС и ПВО в 2022 году

Армия
Свыше 1,5 тысячи контрактников пополнят состав Ленинградской армии ВВС и ПВО в 2022 году
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Санкт-Петербург, 8 января. Соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) пополнятся более чем 1500 военнослужащими-контрактниками в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что после новогодних праздников начнут активную работу пункты отбора граждан, желающих пройти военную службу по контракту. Известно, что кандидаты смогут посетить такие пункты на территории 22 субъектов ВС РФ.

«Все мероприятия по отбору граждан на контракт будут проходить в строгом соответствии противоэпидемиологическим требованиям, включая соблюдение социальных дистанций и обязательное использование средств индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о скором поступлении дивизиона самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Свыше 1,5 тысячи контрактников пополнят состав Ленинградской армии ВВС и ПВО в 2022 году
минобороны рф зво контрактники ввс и пво
Комментировать