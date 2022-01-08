Свыше 1,5 тысячи контрактников пополнят состав Ленинградской армии ВВС и ПВО в 2022 году

Санкт-Петербург, 8 января. Соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) пополнятся более чем 1500 военнослужащими-контрактниками в текущем году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что после новогодних праздников начнут активную работу пункты отбора граждан, желающих пройти военную службу по контракту. Известно, что кандидаты смогут посетить такие пункты на территории 22 субъектов ВС РФ.

«Все мероприятия по отбору граждан на контракт будут проходить в строгом соответствии противоэпидемиологическим требованиям, включая соблюдение социальных дистанций и обязательное использование средств индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о скором поступлении дивизиона самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа.