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Солдаты НАТО применили на учениях в Словении реактивные ранцы Jet Suit

Армия
Солдаты НАТО применили на учениях в Словении реактивные ранцы Jet Suit
Prt Scr youtube.com  /  Gravity Industries

Любляна, 8 января. Военнослужащие Североатлантического альянса во время учений в горных районах Словакии использовали реактивные ранцы Jet Suit для экстренной доставки медицинских грузов.

Об успехе демонстрации полета солдата НАТО с помощью ранца Jet Suit заявили в компании-производителе этого устройства Gravity Industries.

«Пилот, маневрируя над тропой, быстро долетел до условного пострадавшего, и доставил ему плазму крови», — сообщили представители Gravity Industries.

Реактивный костюм с двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил пока находится в стадии тестирования и предназначен для боевых операций различной сложности.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов объяснил, почему НАТО превратилась в рудимент холодной войны.

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