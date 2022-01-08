Военнослужащие ЗВО провели первые танковые стрельбы на полигоне в Московской области

Москва, 8 января. Первые боевые стрельбы на полигоне Головеньки в Московской области прошли для военнослужащих Кантемировской танковой дивизии, которые прибыли на службу осенью прошлого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Западного военного округа, бойцы вели огонь штатными снарядами из танков Т-80У по статическим мишеням, которые имитировали боевую технику «противника».

«Особенностью стрельб стало время появления мишеней, они находились в мишенном поле не более 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить цели, навести пушку и произвести выстрел», — указали в ЗВО.

Маневры завершились 40-километровым маршем, в ходе которого танкистам пришлось преодолеть более 20 естественных и искусственных препятствий.

Ранее сообщалось, что в 2022 году подразделения Западного военного округа проведут свыше 40 тысяч боевых стрельб и плановых мероприятий боевой подготовки.