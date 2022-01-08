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Китайские автобренды предложат россиянам 19 новых моделей в 2022 году

Экономика
Китайские автобренды предложат россиянам 19 новых моделей в 2022 году
en.wikipedia.org

Москва, 8 января. Китайские компании намерены представить на российском рынке 19 новых машин в 2022 году, сообщает CarsWeek.ru

Продажи некоторых из этих автомобилей планировали начать в минувшем году, однако затем решили перенести дебют в РФ на более поздний срок.

Так, бренд JAC планирует продавать кроссоверы S4, S6, обновленный S3 и новый пикап T8 Pro, которые производятся в Казахстане. Пока неизвестно, как повлияют на ситуацию беспорядки в этой стране.

Бренд Haval может привезти в РФ обновленные F7 и F7x, полноприводный внедорожник Dargo и электрокар. Компания Changan планирует продавать обновленный кроссовер CS35 Plus, новое поколение кроссовера CS55 и новый кроссовер UNI-K.

Концерн FAW хочет удивить россиян лифтбеком B70, который гораздо популярнее SUV. Ожидается дебют Geely KX11 — кроссовер сегмента SUV–D.

Chery запустит продажи Tiggo 4 Pro, кроссовера Omoda, премиального Exeed LX и электрического кроссовера. Также в РФ ожидается появление кроссовера FAW Bestune T5 и пикапа DFM Rich.

По состоянию на середину 2021 года в России было зарегистрировано свыше 968 тысяч автомобилей китайских производителей.

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