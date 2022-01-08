Продюсер RT Краснов сообщил подробности задержания журналиста Обищенко

Москва, 8 января. Внештатному корреспонденту RT Станиславу Обищенко перед задержанием в Казахстане угрожали оружием. Об этом рассказал продюсер телеканала Михаил Краснов.

Также журналиста поставили на колени перед тем, как увезти.

«Команда приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего отправились снимать несколько кадров в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъема военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину», — рассказал Краснов.

Он добавил, что связаться с Обищенко пока не удалось. Коллеги пытаются выйти с ним на контакт через посольство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство разбирается в ситуации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.