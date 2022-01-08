Ирак готовится к первому заседанию нового парламента

Спустя почти три месяца после октябрьских выборов вновь избранный Совет представителей Ирака (местный парламент) должен собраться на первое заседание. Проведение мероприятия новых законодателей откладывалась из-за противодействия со стороны шиитских партий, не удовлетворенных результатами плебисцита и пытавшихся оспорить их через суд. Тем не менее на прошлой неделе все претензии были отклонены, что дает парламентариям возможность приступить к исполнению возложенных на них полномочий.

Традиционно на первом заседании Совета представителей должны были быть избраны новый спикер парламента и два его заместителя. Однако, согласно опубликованной повестке дня, воскресная сессия будет включать только «выдвижение кандидатур» чиновников. Это может говорить о том, что Багдад пока даже не рассчитывает окончательно утвердить ответственных должностных лиц.

В список претендентов на пост следующего главы правительства вошли экс-премьер и лидер блока «Аль-Наср» Хайдар аль-Абади, губернатор города Басра Ассаад аль-Эйдани, бывший министр Мухаммад Шияа аль-Судани, советник президента Ирака Али Шукри, сообщило издание Shafaq News еще в первых числах января. Тем не менее с тех пор этот перечень кандидатов мог еще уточнятся. Например, вопрос, будет ли на высокий пост выдвинут действующий премьер Мустафа аль-Казыми все еще остается открытым.

В любом случае процесс избрания премьер-министра будет действительно непростым, поскольку ни одна политическая партия не имеет фактического большинства в Совете представителей. Даже возглавляемый Муктадой ас-Садром шиитский блок «Ас-Сайрун», получивший наибольшее число мест в парламенте, имеет только 73 мандата. И это при условии, что законодательный орган в совокупности состоит из 329 депутатов.

По этой причине о единоличном направлении развития политики государства в ближайшие четыре года не может быть и речи. И в этих условиях пост спикера и его заместителей является весьма важным.

Iraq’s political rivals race to reach deal in run up to crucial parliament session

https://t.co/KhxSFJmuz1 — The National (@TheNationalNews) January 8, 2022

Время новых коалиций

Несмотря на отсутствие большинства, костяк «Ас-Сайруна» в Совете представителей позволяет Муктаду ас-Садру укрепить за собой репутацию лидера. По крайней мере, сейчас он движется в этом направлении, активизировав работу по переговорам с другими политическими объединениями ради формирования новых союзов.

Он уже смог заручиться поддержкой двух партий, входящих в четверку лидеров по числу парламентариев — суннитского альянса «Такаддум» (37 мест) и «Демократической партии Курдистана» (31). Войти в один блок с ними также готовы и две других фракции, продемонстрировавшие более скромные результаты — «Тасмим» и «Аль-Азм».

«У нас нет политических амбиций. Скорее, нас больше всего волнует следующее — родина. И любовь к ней является частью нашей веры», — заявил Ас-Садр.

Успеху политика в дипломатии с конкурентами, да и у народа в целом, помогла грамотная предвыборная кампания: Муктада ас-Садр известен своей борьбой за освобождение Ирака от внешнего влияния — как западного, так и восточного — иранского. По этой причине он и оказался в оппозиции другим шиитским партиям, имеющим проиранские взгляды и утратившими значительную часть своего присутствия в Совете представителей.

Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Выборы, их итоги и борьба

Досрочные парламентские выборы, состоявшиеся на территории Ирака в октябре минувшего 2021 года, продемонстрировали рекордно низкую явку. Тем не менее изъявление воли граждан выявило утрату интереса людей к альянсу «Аль-Фатх», организации «Катаиб Хезболла» и другим проиранским партиям, число мест которых в парламенте резко снизилось. Они восприняли это как фальсификацию и заявили о вмешательстве в дела государства неких внешних сил, ставленником которых называли Ас-Садра.

Федеральное агентство новостей /

В ответ на это по стране прокатилась волна митингов со сторонниками потерпевших неудачу партий. В результате дошло и до судебного разбирательства: глава «Национального иракского альянса» Хади аль-Амери подал иск с жалобами и требованиями аннулировать выборы, что еще более отодвинуло момент официального утверждения их результатов.

В конце декабря Высший суд Ирака вынес свое окончательное и не подлежащее обжалованию решение — отвергло все претензии, что позволило в итоге назначить дату первого заседания Совета представителей.

Later in the day, #Iraq’s top court ratified the country’s October parliamentary election results. The long-awaited ruling will allow parliament to meet and pave the way for the election of a president who will then appoint a prime minister tasked with forming a new government. pic.twitter.com/wcbCuLKDid — TRT World Research Centre (@TRTWorldRC) December 27, 2021

Именно на фоне всех этих событий глава «Ас-Сайруна» начал работу по формированию нового парламентского блока, который теперь гарантирует ему большинство голосов в Совете. В тот же период он даже проводил переговоры со своими оппонентами, предлагая им объединиться. Проиранские партии тем не менее недовольны такой расстановкой сил и пытаются добиться справедливого баланса.

Ирак стоит на пороге масштабных изменений, локомотивом которых стремится стать Муктада ас-Садр. В субботу, 8 января, он вновь заявил о необходимости формирования инклюзивного правительства. По его словам, в будущем страна должна быть полностью освобождена от влияния любых ополчений и иных вооруженных групп, поскольку стране нужна единая армия, полиция и силы безопасности.

«Сегодня нет места сектантству и вопросам этнической принадлежности, нам нужно правительство национального большинства, в котором шииты защищают права суннитов, курдов и меньшинств», — объявил политик.

Тем самым он дал понять, что не приемлет взгляды и методы работы партий вроде «Аль-Фатх» и «Катаиб Хезболла», чем еще более подтолкнул их к положению оппозиции. К чему это приведет — пока не ясно. В любом случае для реализации всех заявленных инициатив Ираку необходимо создать сильное правительство. А если вспоминать прошлый опыт государства — поиск нового премьер-министра может затянуться.