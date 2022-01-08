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Марокко закупит два разведывательных самолета для военно-морского флота страны
Весь мир
Марокко закупит два разведывательных самолета для военно-морского флота страны
flickr.com  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Рабат, 8 января. Военно-морской флот Марокко планирует приобрести два самолета, специализирующихся на разведке, противолодочной борьбе, а также поиске и спасении в открытом море. Об этом сообщает испанский армейский сайт Defensa.

Королевское правительство подписало соглашение с итальянской компанией Leonardo и французской корпорацией Airbus. Рабат готов приобрести воздушные суда серии ATR72MPA и C295MPA.

«Стоимость и сроки реализации контракта пока не разглашаются», — говорится в сообщении.

Журналисты Defensa также рассказали о возможной закупке американских Boeing P-8 Poseidon и Lockheed Martin SC-130J Sea Hercules. Однако правительство королевства, скорее всего, откажется от этого предложения из-за слишком высокой цены.

Укрепление Вооруженных сил Марокко проходит в рамках национальной программы по безопасности. Приобретение самолетов разведчиков и боевой техники необходимо для защиты в условиях эскалации региональной напряженности и экстремистских угроз.

Алжир разорвал дипломатические отношения с королевством на фоне споров по Западной Сахаре. Также повстанцы Фронта ПОЛИСАРИО угрожают атакой по местам базирования вооруженных сил североафриканского государства.

Марокко закупит два разведывательных самолета для военно-морского флота страны
Федеральное агентство новостей /

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