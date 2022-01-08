Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 22:22
22:17
Весь мир
Аргентина приняла саммит министров иностранных дел государств CELAC
22:13
Экономика
Прибыль американских банков за 2021 год может оказаться рекордной
22:05
Экономика
Строительство частных домов в России за год подорожало на 30–60%
22:00
Экономика
ПФР готовит единовременную выплату 10 тысяч рублей четырем категориям россиян
21:50
Экономика
Энергоэксперт Юшков спрогнозировал устойчивую потребность Европы в газе
21:47
Экономика
Кабмин подсчитает расходы на трассу между курортами Северного Кавказа и Черного моря
21:44
Экономика
Мэрия Москвы за год помогла 17 компаниям в локализации производства
21:32
Общество
Что изменится в России в 2022 году
21:32
Происшествия
Неполадки с электросетью привели к отключению света на всей территории Ливана
21:23
Весь мир
Мексика предложила план замены Организации Американских Государств
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Что изменится в России в 2022 году
Общество
Что изменится в России в 2022 году
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН рассказывает о главных изменениях, которые произойдут в России в 2022 году.

Электронный больничный лист

Больничные листы остаются в прошлом. Теперь в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» вместо бумажной версии россиянам будут выдаваться электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН).

Вырастет МРОТ

В 2022 году в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если раньше минимальная сумма составляла 12 792 рубля, то с 1 января — 13 890 рублей. Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Рост пенсий

Индексация пенсий — одна из самых волнующих тем для пожилых россиян. С января 2022 года пенсии вырастут на 5,9%. Сумма средней выплаты будет равна 17 080 рублям в месяц. Что касается работающих пенсионеров, то пока индексация для них не предвидится.

Что изменится в России в 2022 году
Федеральное агентство новостей /

Акцизы на табак и алкоголь

С 2022 года пить и курить для россиян станет дороже. Сигареты вырастут в цене примерно на 5-10 рублей за пачку. Алкоголь подорожает в связи с повышением ставок на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Поднимутся цены и на иностранный алкоголь, особенно на вино — ожидается, что оно вырастет в цене примерно на 20-25%.

Налоговый вычет на спорт

В 2022 году россияне получат право на налоговый вычет за занятия спортом. Россияне, посещающие тренажерные залы, бассейны и фитнес-клубы, смогут вернуть 13% от расходов на спорт, но не более 15 600 рублей.

Иностранцев будут проверять на ВИЧ и наркотики

С марта 2022 года все иностранные граждане, проживающие в России, будут обязаны раз в три месяца сдавать тест на ВИЧ и наркотики.

Социальные выплаты без заявлений

В 2022 году процедура социальных выплат станет проще. Так, материнский капитал и некоторые пенсионные выплаты будут зачисляться без заявлений. Кроме того, в этом году в РФ налоговая система существенно упростится.

Что изменится в России в 2022 году
Невские Новости / Сергей Борода

Введение QR-кодов в общественных местах

Ожидается, что в 2022 году для борьбы с коронавирусом будут приниматься более серьезные меры. Предполагается, что на территории всей страны во всех общественных местах и на массовых мероприятиях будет введена система QR-кодов о вакцинации. Во многих регионах эта мера уже действует. Стоит отметить, что получить сертификат смогут и граждане, ранее перенесшие коронавирус и имеющие справку о наличии антител.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Что изменится в России в 2022 году
россия акцизы новый год пенсия изменения qr-код 2022 год
Комментировать