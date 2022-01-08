Что изменится в России в 2022 году

ФАН рассказывает о главных изменениях, которые произойдут в России в 2022 году.

Электронный больничный лист

Больничные листы остаются в прошлом. Теперь в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» вместо бумажной версии россиянам будут выдаваться электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН).

Вырастет МРОТ

В 2022 году в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если раньше минимальная сумма составляла 12 792 рубля, то с 1 января — 13 890 рублей. Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Рост пенсий

Индексация пенсий — одна из самых волнующих тем для пожилых россиян. С января 2022 года пенсии вырастут на 5,9%. Сумма средней выплаты будет равна 17 080 рублям в месяц. Что касается работающих пенсионеров, то пока индексация для них не предвидится.

Федеральное агентство новостей /

Акцизы на табак и алкоголь

С 2022 года пить и курить для россиян станет дороже. Сигареты вырастут в цене примерно на 5-10 рублей за пачку. Алкоголь подорожает в связи с повышением ставок на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Поднимутся цены и на иностранный алкоголь, особенно на вино — ожидается, что оно вырастет в цене примерно на 20-25%.

Налоговый вычет на спорт

В 2022 году россияне получат право на налоговый вычет за занятия спортом. Россияне, посещающие тренажерные залы, бассейны и фитнес-клубы, смогут вернуть 13% от расходов на спорт, но не более 15 600 рублей.

Иностранцев будут проверять на ВИЧ и наркотики

С марта 2022 года все иностранные граждане, проживающие в России, будут обязаны раз в три месяца сдавать тест на ВИЧ и наркотики.

Социальные выплаты без заявлений

В 2022 году процедура социальных выплат станет проще. Так, материнский капитал и некоторые пенсионные выплаты будут зачисляться без заявлений. Кроме того, в этом году в РФ налоговая система существенно упростится.

Невские Новости / Сергей Борода

Введение QR-кодов в общественных местах

Ожидается, что в 2022 году для борьбы с коронавирусом будут приниматься более серьезные меры. Предполагается, что на территории всей страны во всех общественных местах и на массовых мероприятиях будет введена система QR-кодов о вакцинации. Во многих регионах эта мера уже действует. Стоит отметить, что получить сертификат смогут и граждане, ранее перенесшие коронавирус и имеющие справку о наличии антител.