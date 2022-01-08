Отдыхающая на Мальдивах Стриженова сравнила себя с Золушкой

Мале, 8 января. Телеведущая Екатерина Стриженова пожаловалась подписчикам в Instagram, что ей совсем не хочется улетать с Мальдивских островов на родину. Но, как и у любой сказки, у этой истории есть конец, философски добавила она.

Стриженова опубликовала видео, на котором она стоит на берегу моря. Лицо звезды телевидения закрывают крупные стильные очки. Она наслаждается последним днем на курорте.

«Через несколько часов надо будет натянуть на себя свитер, брюки, ботинки, теплую шапку и пальто, но ведь и у Золушки карета превратилась в тыкву! Как говорила моя мама: "Не надо расстраиваться, что что-то заканчивается, надо радоваться, что оно в твоей жизни было"», — написала Стриженова.

Prt Scr instagram.com / @strizhenovae

Ролик за несколько часов посмотрели более 165 тысяч раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи заметили, что отпуск творит чудеса.

«Екатерина, вы пример во всем: и в работе, и в отдыхе, просто красотка»; «Посвежела, помолодела, вот что теплое море делает с человеком»; «Совсем как девочка стала после встречи с морем, по-хорошему завидую. Хочу к вам туда», — отреагировали фолловеры.

Ранее телеведущая Дана Борисова показала свою фигуру во время отдыха на одном из курортов Египта. Звезда с удовольствием позировала на борту роскошной яхты.