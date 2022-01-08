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Университет Буффало заявил, что черепахи живут до 100 лет из-за особых генов

Наука
Университет Буффало заявил, что черепахи живут до 100 лет из-за особых генов
pixabay.com  /  Free-Photos

Нью-Йорк, 8 января. Главную причину, по которой черепахи могут жить до 100 лет, выяснили ученые из Университета Буффало в США. Итоги работы они опубликовали в научном журнале Genome Biology and Evolution.

В ходе исследования этих пресмыкающихся ученые обнаружили, что в их организмах содержатся дополнительные копии генов. Они приводят к развитию механизма апоптоза. Он, в свою очередь, защищает их от клеточных повреждений.

Именно этот механизм, как заявили ученые, замедляет старение черепах. Также исследователи Университета Буффало установили, что черепахи невероятно чувствительны к стрессам, которые повреждают белки.

Рыбы научились управлять компактным транспортным средством. Журнал Behavioral Brain Research опубликовал статью об исследовании ученых из университета имени Бен-Гуриона в Израиле.

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гены долголетие черепахи
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