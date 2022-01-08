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Берберы Ливии разработали инициативу по урегулированию кризиса в стране

Весь мир
Берберы Ливии разработали инициативу по урегулированию кризиса в стране
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 8 января. Высший совет амазигов Ливии и Общественный совет племен туарегов предложили инициативу по урегулированию политического кризиса, передает местный телеканал Libya Al-Ahrar.

В совместном заявлении берберские объединения призвали к созданию комитета, состоящего из кандидатов в президенты. Его задача заключается в установлении конституционной основы для проведения выборов. Члены нового органа сохранят право на участие в предстоящей борьбе за пост главы государства.

Представители этнических меньшинств указали на необходимость формирования кризисного кабмина взамен переходного Правительства национального единства, срок полномочий которого истек в декабре. Инициатива также подразумевает завершение объединения государственных ведомств.

Предложенный документ включает роспуск всех руководящих органов в стране. В список вошли Высший государственный совет, большая часть членов которого поддерживает организацию «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), Учредительный комитет по подготовке проекта конституции и Ливийский форум политического диалога, сформированный миссией ООН.

Ранее постпред Ливии при ООН Тахир Сунни обсудил с генсеком Антониу Гутерришем проблемы, которые помешали провести президентские выборы, запланированные на 24 декабря. Дипломат подчеркнул, что процесс урегулирования должен пройти без иностранного вмешательства и давления извне.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что избирательный процесс возможен в Ливии только после формирования сильного правительства. По его словам, всеобщее голосование в стране пало жертвой «аферы мирового масштаба», осуществленной западными политиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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