Российское посольство в Нур-Султане открыло штаб для желающих покинуть Казахстан

Нур-Султан, 8 января. Российские граждане, которые хотят уехать из Казахстана, обращаются в специальный штаб при посольстве РФ в Нур-Султане.

Как сообщило Министерство иностранных дел России, штаб регистрирует просьбы граждан, которые не могут покинуть Казахстан. После уточнения списков решается вопрос об их возвращении на Родину.

«Кризисный штаб российского посольства в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Республики Казахстан», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее стало известно об отмене рейсов компании «Аэрофлот» в Казахстан. Авиаперевозчик временно прекратил продажу билетов в эту страну на фоне кризиса.