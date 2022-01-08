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Если душа просит сладкого: советы диетолога Соломатиной, как не растолстеть
Общество
Если душа просит сладкого: советы диетолога Соломатиной, как не растолстеть
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Елизавета Акимова

Если очень хочется сладкого, конечно, можно себе это позволить. Так считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперт по правильному питанию рассказала ФАН, как заменить вредные продукты полезными, не делая акцент на нормальный режим сна

Как отметила диетолог, отказывать себе в сладком нельзя, ведь, как правило, потом будет проще сорваться, а организм наберет свое. Таким образом, чтобы не навредить себе и в то же время порадовать, нужно правильно выбирать продукты.

«Мы оставляем фрукты, только не увлекаемся ими сильно. Можно взять ломтик ананаса, апельсина и обмакнуть в темный шоколад, обвалять в орешках. Получается такой полезный десерт. Можно сделать сорбет, заморозив фруктовое пюре. Можно натуральную пастилу, мармелад, сейчас даже продается без добавления сахара», — говорит Соломатина.

Если душа просит сладкого: советы диетолога Соломатиной, как не растолстеть
pixabay.com / PD

Кроме того, приверженцам здорового питания точно подойдет рецепт конфет, которые можно приготовить самостоятельно. Это будет и вкусно, и полезно.  

«Можно сделать самим конфеты из тех же сухофруктов, размолов массу с орехами и добавив немного меда. Это будут натуральные конфеты, в них содержится клетчатка», — отмечает диетолог.

Однако Елена Соломатина также предупреждает, что такие конфеты собственного приготовления будут также достаточно калорийными, увлекаться ими не стоит.

В заключение врач-диетолог рассказала, как сделать немного вкуснее напитки. Сюда можно добавить ваниль, корицу, какао. Таким образом, по словам Соломатиной, желание сладкого будет немного притупляться.

Ранее врач-диетолог Соломатина рассказала, как вернуть форму тем, кто не сдерживал себя в новогодние выходные. По ее мнению, придерживаться никаких строгих правил в питании после праздников не стоит.

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