Оттава, 8 января. Парламент Канады принял закон о запрете в стране так называемой конверсионной терапии для представителей ЛГБТ-сообщества.

Согласно новому закону, отныне любому, кто захочет подвергнуть члена ЛГБТ-сообщества конверсионной терапии, вне зависимости от согласия и возраста этого лица, может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Кроме того, до двух лет тюремного заключения может грозить любому, в отношении кого будет установлено, что он продвигает, рекламирует или получает прибыль от предоставления конверсионной терапии.

Conversion therapy is finally illegal in Canada https://t.co/kcgfcBW4Pk

Так называемая конверсионная терапия направлена на изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную, а также на изменение гендерной идентичности на цисгендерную. Это может включать в себя стремление подавить чье-то негетеросексуальное влечение или подавление гендерного самовыражения человека или гендерной идентичности.

Терапия может включать в себя консультирование, психологическую и психотерапевтическую помощь, а также коррекцию поведения. Многочисленные группы по вопросам здравоохранения и прав человека призывают к оказанию поддержки в области психического здоровья и образования для тех, кто пережил конверсионную терапию.

The ban on conversion therapy in Canada is now in effect#CANADAhttps://t.co/yKClKO8DvU