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Правительство Канады будет сажать граждан за попытки «перевоспитать геев»

Весь мир
Правительство Канады будет сажать граждан за попытки «перевоспитать геев»
Global Look Press  /  May James / Keystone Press Agency

Оттава, 8 января. Парламент Канады принял закон о запрете в стране так называемой конверсионной терапии для представителей ЛГБТ-сообщества.

Согласно новому закону, отныне любому, кто захочет подвергнуть члена ЛГБТ-сообщества конверсионной терапии, вне зависимости от согласия и возраста этого лица, может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Кроме того, до двух лет тюремного заключения может грозить любому, в отношении кого будет установлено, что он продвигает, рекламирует или получает прибыль от предоставления конверсионной терапии.

Так называемая конверсионная терапия направлена на изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную, а также на изменение гендерной идентичности на цисгендерную. Это может включать в себя стремление подавить чье-то негетеросексуальное влечение или подавление гендерного самовыражения человека или гендерной идентичности.

Терапия может включать в себя консультирование, психологическую и психотерапевтическую помощь, а также коррекцию поведения. Многочисленные группы по вопросам здравоохранения и прав человека призывают к оказанию поддержки в области психического здоровья и образования для тех, кто пережил конверсионную терапию.

После принятия закона в Канаде действует то, что федеральное либеральное правительство назвало «одной из наиболее всеобъемлющих» мер защиты в мире.

Закон о криминализации конверсионной терапии в Канаде принят на фоне активной ЛГБТ-пропаганды, практикуемой в учебных заведениях страны. При этом различные ЛГБТ-организации открыто работают в школах, в то время как руководство учебных учреждений не обязано отчитываться перед родителями детей об особенностях и самих фактах такого «гендерного обучения».

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канада лгбт конверсионная терапия
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