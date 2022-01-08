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Разведенный Григорий Лепс тренируется в спортзале даже на отдыхе в Куршевеле

Шоу-бизнес
Разведенный Григорий Лепс тренируется в спортзале даже на отдыхе в Куршевеле
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Куршевель, 8 января. Певец Григорий Лепс, который недавно пережил развод с Анной Шаплыковой, проводит время с пользой в Куршевеле. Артист ежедневно тренируется в спортзале при отеле.

Исполнитель прилетел на элитный горнолыжный курорт вместе со старшей дочерью Ингой и друзьями. Правда, в Куршевеле Лепса ждал не только отдых, но и работа — он выступил на закрытой рождественской вечеринке для миллиардеров, пишет «СтарХит». Стоимость билета на мероприятие стартовала с 2 тысяч евро (168 тысяч рублей), а ведущим вечера выступил шоумен Николай Фоменко.

Организаторы вечеринки пригласили артиста провести неделю на французском курорте. Даже на отдыхе Лепс старается вести здоровый образ жизни и не забывать и физической активности.

«Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером», — рассказал продюсер Максим Берин.

Певец уже похудел на 15 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. По словам Берина, Лепс весит 73 килограмма, но хочет увидеть на весах цифру 70. Как отметил промоутер, разведенный исполнитель прекрасно выглядит и находится в шикарной форме.

«Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше», — подчеркнул продюсер.

Бывшую жену Григория Лепса подозревают в романе с моделью Дмитрием Савчуком. Предполагаемый возлюбленный Шаплыковой отказался комментировать эти слухи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Разведенный Григорий Лепс тренируется в спортзале даже на отдыхе в Куршевеле
певец лепс куршевель
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