Политолог Сатановский посоветовал американским СМИ найти новые темы для статей

Москва, 8 января. Руководству США, НАТО и аналитикам The New York Times будет страшно и обидно, если российская сторона всерьез возьмется за урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Редакция The New York Times опубликовала карту возможного расположения российских войск, которые «находятся» у границ Украины. Согласно их выводам, две группы якобы сконцентрированы рядом с Белоруссией, одна у Волгограда и еще одна в Воронежской области.

Сатановский дал авторам статьи ценный совет и предложил американским СМИ найти новые темы для материалов.

«У Волгограда, холера ясна!!! Вот-вот по Львову ударит. Там же расстояние – ерунда. На школьном глобусе – вообще ничего, а если карту мира на смартфоне смотреть, так пара муравьиных шагов. Страшная угроза. Если этими фортелями заняться, может и на Украину времени не останется? По крайней мере у «Нью-Йорк Таймс». Всё меньше будут ребята дурью маяться», — написал эксперт в Telegram.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине и Россию. Политики также затронули тему гарантий безопасности Москвы. Переговоры России и Альянса по этому вопросу состоятся 12 января в Женеве.