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Политолог Молчанов назвал страну, которая больше всех потеряет из-за «Северного потока — 2»

Экономика
Политолог Молчанов назвал страну, которая больше всех потеряет из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе вновь призвал Соединенные Штаты ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Впрочем, Вашингтон в очередной раз проигнорировал просьбы Киева.

Украинский политолог Кирилл Молчанов отмечает, что Госдеп США, напротив, рекомендовал Сенату не голосовать за новые ограничения. По словам эксперта, практически все европейские страны, и в первую очередь ФРГ и Франция, максимально заинтересованы в запуске «СП-2», и все надежды Украины на поддержку Запада в борьбе с трубопроводом абсолютно бессмысленны.

«Я скажу очень непопулярную вещь, но Франция и Германия, несмотря на всю риторику об отказе от запуска "СП-2" в случае какой-то агрессии России, спят и видят, чтобы этот трубопровод как можно быстрее заработал. Потому что как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, и те же избиратели Макрона будут покупать газ для отопления не по 1000 долларов, а по 300 долларов. Для них это все очень финансово интересно», — заявил Молчанов в эфире канала «Наш».

Политолог уверен, что запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2», на самом деле, будет выгоден и самой Украине, которая так отчаянно борется с российско-немецким трубопроводом.

Политолог Молчанов назвал страну, которая больше всех потеряет из-за «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня» /

«Я вам скажу больше: это и украинскому "Нафтогазу" будет на руку, потому что Украина сможет газ покупать не по нынешним котировкам, а по более подъемной цене, тем самым, можно будет снизить тарифы для промышленности, для населения и так далее», — пояснил эксперт.

Молчанов уверен, что фактически единственная страна, которой «СП-2» может нанести реальный экономический урон — это Соединенные Штаты. Однако США готовы согласиться на запуск газопровода ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с Германией и всем Евросоюзом.

«Практически все, кроме Соединенных Штатов, заинтересованы в том, чтобы этот газопровод заработал. А США в этом не заинтересованы, потому что они сами добывают сланцевый газ и продают его в сжиженном виде всему миру, поэтому они как раз заинтересованы в высоких ценах и высоких тарифах, чтобы как можно больше заработать», — рассказал политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта ранее рассказал, какую в действительности «помощь» оказывает Запад Украине, и чем это оборачивается для страны.

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Все новости / Экономика / Политолог Молчанов назвал страну, которая больше всех потеряет из-за «Северного потока — 2»
украина сша германия северный поток - 2
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