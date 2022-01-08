Jiji Press: Япония и США обсудили возможность размещения оружия в космосе

Токио, 8 января. Представители Японии и Соединенных Штатов обговорили возможность размещения оружия в космосе с целью атаки вражеских баз на территории противника в случае войны. Об этом сообщает издание Jiji Press.

Отмечается, что в переговорах по этой теме участвовали главы внешнеполитических и военных ведомств США и Японии. Также на мероприятии присутствовал временный поверенный в делах посольства Соединенных Штатов в Токио Рэймонд Грин.

«Япония выражает свою решимость изучить все параметры, необходимые для национальной обороны, включая возможности для парирования ракетных угроз», — отмечается в сообщении по итогам переговоров.

Вашингтон и Токио договорились приступить к совместному анализу сложившейся в мире ситуации. В дальнейшем на основе выводов они собираются начать сотрудничество в сфере разработки гиперзвукового оружия. Кроме того, Япония и США намерены объединить усилия по созданию оборонных образцов техники, в том числе космического базирования.

Ранее сообщалось, что испытания российской противоспутниковой ракеты даже спустя месяц вызывают в Соединенных Штатах панику.