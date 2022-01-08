Президент ЦАР заявил о подготовке к выборам в местные органы власти

Банги, 8 января. Правительство Центральноафриканской Республики готовится к проведению местных выборов в 2022 году, сообщило издание Ndjoni Sango со ссылкой на заявление президента Фостен-Арканжа Туадера.

«Как объявило Национальное избирательное управление, голосование состоится в середине марта 2022 года. В настоящее время чиновники прорабатывают план избирательного процесса. По мнению главы государства, проведение выборов можно считать серьезным вызовом, который необходимо пройти с достоинством», — пишут журналисты.

По словам Фостен-Арканжа Туадера, всеобщее голосование 2020 года продемонстрировало поддержку населением выбранного властями курса на стабилизацию обстановки в ЦАР. Однако, как считает гарант, «нельзя останавливаться на достигнутом».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Правительство усиленно готовится к избирательному процессу, а я, как отец нации, призываю всех центральноафриканцев принять в нем участие. Это отразит нашу твердую веру в мир и приверженность демократии как единственному способу управления страной», — сообщил глава государства.

Туадера уверен, что 2022-й год станет краеугольным камнем в развитии республики и немаловажную роль в этом сыграют граждане ЦАР. По этой причине гарант обратился к нации и попросил усердно работать на благо родины.

Ранее Фостен-Арканж Туадера сообщил, что правительство демонстрирует успехи практически по всем направлениям. Однако особенно отличились поддерживаемые российскими инструкторами, которых иностранные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», силы обороны и безопасности.