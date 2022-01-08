Боевики UPC массово сдаются властям Центральноафриканской Республики

Банги, 8 января. Бывшие боевики массово сдаются вооруженным силам и полиции Центральноафриканской Республики. Возвращение радикалов к мирной жизни стало возможно после того, как несколько полевых командиров группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) заявили о роспуске бандформирования, сообщили журналисты Ndjoni Sango.

«Сотни преступников на протяжении последнего месяца решили социализироваться и закончить с террором, который уносит жизни простых граждан. В настоящее время они добровольно складывают оружие и выходят к блокпостам правительственной армии (FACA). Другими словами, мы наблюдаем положительную тенденцию к исчезновению внутренней угрозы, исходящей от боевиков», — рассказали сотрудники местного СМИ.

Члены бандформирования массово переходят на сторону правительства. Наиболее активно это происходит на территории префектур Уака, Нижнее Котто и Мбуму. Как утверждают власти республики, радикалы давно разочаровались в принципах группировки и разуверились в победе над вооруженными силами страны. Обучением бойцов FACA занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Боевики прекрасно осознают, что за последний год армия FACA получила колоссальный опыт при работе с союзниками и в практически непрекращающихся боях. Таким образом, она стала одной из сильнейших в регионе, что не могло не сыграть роли. Поэтому бывшие члены UPC добровольно сдаются небольшими группами по 10–20 человек, либо крупным скоплением, как это произошло ранее», — сообщили корреспонденты.

В начале января несколько полевых командиров UPC подписали коммюнике, в котором рассказали о роспуске бандформирования.