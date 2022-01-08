Боевики UPC массово сдаются властям Центральноафриканской Республики

Банги, 8 января. Бывшие боевики массово сдаются вооруженным силам и полиции Центральноафриканской Республики. Возвращение радикалов к мирной жизни стало возможно после того, как несколько полевых командиров группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) заявили о роспуске бандформирования, сообщили журналисты Ndjoni Sango.
«Сотни преступников на протяжении последнего месяца решили социализироваться и закончить с террором, который уносит жизни простых граждан. В настоящее время они добровольно складывают оружие и выходят к блокпостам правительственной армии (FACA).
Другими словами, мы наблюдаем положительную тенденцию к исчезновению внутренней угрозы, исходящей от боевиков», — рассказали сотрудники местного СМИ.
Члены бандформирования массово переходят на сторону правительства. Наиболее активно это происходит на территории префектур Уака, Нижнее Котто и Мбуму. Как утверждают власти республики, радикалы давно разочаровались в принципах группировки и разуверились в победе над вооруженными силами страны. Обучением бойцов FACA занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».
«Боевики прекрасно осознают, что за последний год армия FACA получила колоссальный опыт при работе с союзниками и в практически непрекращающихся боях. Таким образом, она стала одной из сильнейших в регионе, что не могло не сыграть роли. Поэтому бывшие члены UPC добровольно сдаются небольшими группами по 10–20 человек, либо крупным скоплением, как это произошло ранее», — сообщили корреспонденты.
В начале января несколько полевых командиров UPC подписали коммюнике, в котором рассказали о роспуске бандформирования.
«Мы, нижеподписавшиеся, бывшие руководители, заявляем, что военно-политическая группа прекратила существование с 1 января 2022 года. Али Дарасса потерял всякое понимание реальности, стал преступником и террористом.
Он окружен боевиками и наемниками, которые не поддерживают идеалы, отстаиваемые UPC. Они совершают преступления против народа, которые нельзя простить. Мы призываем всех членов UPC отказаться от поддержки Али Дарасса и прекратить борьбу с народом ЦАР», — говорится в документе.