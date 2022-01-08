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Настя Ивлеева поделилась провокационным снимком в леопардовом монокини

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева поделилась провокационным снимком в леопардовом монокини
instagram.com  /  @_agentgirl_

Мехико, 8 января. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала в Instagram модное преображение. Звезда разделась и предстала перед пользователями в леопардовом монокини на тонких лямках.

Бывшая супруга Алексея Узенюка (Элджея), как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, находится в отпуске. Ивлеева отдыхает под жарким солнцем Мексики. В это путешествие она взяла с собой много интересных нарядов.

«Так вышло, что в поездку мне дали много купальников. Но на фото пока только один», — написала блогер.

Настя Ивлеева поделилась провокационным снимком в леопардовом монокини
Prt Scr instagram.com / @nastyaivleeva

Купальник выгодно подчеркивает фигуру Ивлеевой. Поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив ее природную женственность и сексуальность.

«Очень горячо»;

«Хороша чертовка, у нас во Флориде тебе в них будет самое то», — отреагировал восхищенный фолловер.

После расставания с Элджеем в гардеробе Ивлеевой появилось множество экстравагантных вещей. Новый год она встречала в костюме, который напоминал коврик для ванной.

Телеведущая позировала для праздничной фотосессии в огромной шляпе с меховой опушкой, как у гнома. Этот наряд рассмешил пользователей и они усомнились, что у Ивлеевой есть чувство стиля.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Ивлеева поделилась провокационным снимком в леопардовом монокини
блогер стиль ивлеева
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