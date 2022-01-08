Богатейшие люди России посчитали геополитику одной из угроз для бизнеса

Москва, 8 января. Самые богатые люди России опасаются в 2022 году введения новых санкций, инфляции и геополитической напряженности, сообщает Forbes.

Нестабильная ситуация на мировых рынках может нарушить производственные и логистические цепочки. Президент «Ланит» Филипп Генс считает, что коронавирусные ограничения вынуждают пересмотреть логику размещение производств и доставки комплектующих.

«На самом деле, даже одно единственное событие, такое, как судно, застрявшее в Суэцком канале, способно нарушить глобальные процессы», — отметил он.

Разрыв логистических цепочек спровоцирует рост цен, уверен председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев.

«Государство начинает печатать деньги, а это ведет к инфляции. Начнут бороться с инфляцией – подорожают деньги. Если смотреть глобально, никто не хочет, чтобы Россия с ними конкурировала, вот и придумывают санкции», — заявил собеседник Forbes.

Совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne Андрей Косогов отметил, что инфляция приведет к падению реальных доходов населения. Совладельца «Технониколь» Сергея Колесникова беспокоит возможное подорожание энергоресурсов из-за энергокризисов в ЕС и Китае. Это вызовет рост цен и подорожание сырья.

«Главное, как говорится, чтобы войны не было, чтобы было спокойно, и мирное небо», — считает основной владелец «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман.

Введение новых санкций против РФ вызовет лихорадку на фондовых рынках, уверен партнер Колесникова по «Технониколь» Игорь Рыбаков.

Владелица корпорации «Интеко», а также акций «Газпрома» и Сбербанка Елена Батурина отметила, что повышение учетных ставок может повлиять на стоимость финансовых активов.

Российская экономика в 2022 году продолжит рост после восстановительного пика, достигнутого в прошлом году, полагают аналитики банков и рейтинговых агентств.