Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 20:53
20:52
Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
20:50
Общество
Сахалинские белки с удовольствием полакомились орехами рядом с игрушечным тигром
20:49
Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
20:44
Происшествия
Две женщины зарезали своих возлюбленных в ночь на Рождество под Волгоградом
20:42
Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
20:41
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
20:41
Весь мир
Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину
20:40
Происшествия
Саратовский рыбак нашел человеческие кости в протоке реки Сазанка
20:38
Политика
Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана
20:38
Общество
Минздрав Бразилии включил вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Богатейшие люди России посчитали геополитику одной из угроз для бизнеса

Экономика
Богатейшие люди России посчитали геополитику одной из угроз для бизнеса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 января. Самые богатые люди России опасаются в 2022 году введения новых санкций, инфляции и геополитической напряженности, сообщает Forbes.

Нестабильная ситуация на мировых рынках может нарушить производственные и логистические цепочки. Президент «Ланит» Филипп Генс считает, что коронавирусные ограничения вынуждают пересмотреть логику размещение производств и доставки комплектующих.

«На самом деле, даже одно единственное событие, такое, как судно, застрявшее в Суэцком канале, способно нарушить глобальные процессы», — отметил он.

Разрыв логистических цепочек спровоцирует рост цен, уверен председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев.

«Государство начинает печатать деньги, а это ведет к инфляции. Начнут бороться с инфляцией – подорожают деньги. Если смотреть глобально, никто не хочет, чтобы Россия с ними конкурировала, вот и придумывают санкции», — заявил собеседник Forbes.

Совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne Андрей Косогов отметил, что инфляция приведет к падению реальных доходов населения. Совладельца «Технониколь» Сергея Колесникова беспокоит возможное подорожание энергоресурсов из-за энергокризисов в ЕС и Китае. Это вызовет рост цен и подорожание сырья.

«Главное, как говорится, чтобы войны не было, чтобы было спокойно, и мирное небо», — считает основной владелец «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман.

Введение новых санкций против РФ вызовет лихорадку на фондовых рынках, уверен партнер Колесникова по «Технониколь» Игорь Рыбаков.

Владелица корпорации «Интеко», а также акций «Газпрома» и Сбербанка Елена Батурина отметила, что повышение учетных ставок может повлиять на стоимость финансовых активов.

Российская экономика в 2022 году продолжит рост после восстановительного пика, достигнутого в прошлом году, полагают аналитики банков и рейтинговых агентств.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Богатейшие люди России посчитали геополитику одной из угроз для бизнеса
прогноз фридман батурина богачев экономика россии Когосов
Комментировать