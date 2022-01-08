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Депутат Вассерман: «Пекин должен защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики»
Общество
Депутат Вассерман: «Пекин должен защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики»
Global Look Press  /  Zhou Mu/XinHua

Следование навязанной экологической повестке привело Китай и ЕС к ряду экономических и политических проблем. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Ранее стало известно, что китайский термоядерный реактор смог удержать разогретую до температуры 120 миллионов °C плазму более 17 минут, что стало новым мировым рекордом.

«Это действительно рекорд. Я очень рад, что это техническое достижение стало возможным. Это колоссальный шаг вперед, но предстоит еще немало других шагов», — сказал публицист.

В то же время Анатолий Вассерман отметил, что разработчики технологии в будущем могут столкнуться с серьезной проблемой.

«Найдется способ устроить экологическую истерику вокруг термоядерных реакторов. Поэтому Китаю все равно придется работать хотя бы с нашим Росатомом, поскольку у нас наибольший опыт по изготовлению и использованию плутония-239 (он служит топливом для ядерных реакторов. — Прим. ФАН). Кроме того, Пекину будет нужно долго и упорно бороться с «зеленой истерикой». Это довольно сложно», — пояснил собеседник ФАН.

Пекин должен защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики»: депутат Вассерман
Федеральное агентство новостей /

В завершение он напомнил, что происходило после того, как государства следовали навязанной экологической повестке.

«Китай уже один раз пошел на поводу у «зеленой истерики» и попытался отказаться от угольной генерации. Это вызвало там изрядные экономические и политические сложности. Еще неизвестно, когда и как Китай преодолеет самостоятельно созданные препятствия. Кстати, Европейский союз тоже поддался на «зеленую истерику». В итоге сейчас там газ поднялся в цене почти в десять раз», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии. Он отметил, что почти все «зеленые движения» в мире так или иначе организуются или спонсируются США.

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