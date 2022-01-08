Житель Оренбургской области поделился историей дружбы со степными пищухами

Оренбург, 8 января. Редкие краснокнижные животные степные пищухи стали предметом многолетних наблюдений исследователя и фотохудожника из райцентра Светлый Оренбургской области Александра Назина.

В ноябре 2019 года хранитель ключевой орнитологической территории «Шалкаро-Жетыкольский озерный район» начал изучение редких животных. С того момента, независимо от погоды и времени года Александр Назин наблюдает за повадками, системой питания и особенностями взаимодействия пищух.

«Сейчас я наблюдаю за двумя колониями: одна проживает на берегах озера Шелкар-Ега-Кара, вторая — в 8 километрах от озера Айке. Между ними около 60 км», — рассказал Александр Назин.

Global Look Press / M. Walch

Исследователь рассказал, что подойти к пищухам довольно сложно, поскольку они не любят выходить на контакт. Их нельзя взять на руки или погладить как домашнее животное. Но пищухи любопытны и за годы исследований успели привыкнуть к фотографу. Когда они выходят на сенокос, Назин успевает их сфотографировать.

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