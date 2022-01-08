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Житель Оренбургской области поделился историей дружбы со степными пищухами

  /   Обновлено: 08 января 2022 19:50
Общество
Житель Оренбургской области поделился историей дружбы со степными пищухами
Global Look Press  /  Art Wolfe

Оренбург, 8 января. Редкие краснокнижные животные степные пищухи стали предметом многолетних наблюдений исследователя и фотохудожника из райцентра Светлый Оренбургской области Александра Назина.

В ноябре 2019 года хранитель ключевой орнитологической территории «Шалкаро-Жетыкольский озерный район» начал изучение редких животных. С того момента, независимо от погоды и времени года Александр Назин наблюдает за повадками, системой питания и особенностями взаимодействия пищух.

«Сейчас я наблюдаю за двумя колониями: одна проживает на берегах озера Шелкар-Ега-Кара, вторая — в 8 километрах от озера Айке. Между ними около 60 км», — рассказал Александр Назин.

Житель Оренбургской области поделился историей дружбы со степными пищухами
Global Look Press / M. Walch

Исследователь рассказал, что подойти к пищухам довольно сложно, поскольку они не любят выходить на контакт. Их нельзя взять на руки или погладить как домашнее животное. Но пищухи любопытны и за годы исследований успели привыкнуть к фотографу. Когда они выходят на сенокос, Назин успевает их сфотографировать.

Очевидцы заметили на вулканическом острове Гоф домовую мышь, которая пережила целую кампанию по уничтожению грызунов. Обособленную территорию вновь стали населять мелкие зверьки.

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