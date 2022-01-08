Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 20:53
20:52
Шоу-бизнес
Милохин наотрез отказался общаться с оставившей его в детдоме матерью
20:50
Общество
Сахалинские белки с удовольствием полакомились орехами рядом с игрушечным тигром
20:49
Весь мир
Годовая инфляция в Чили побила 14-летний максимум
20:44
Происшествия
Две женщины зарезали своих возлюбленных в ночь на Рождество под Волгоградом
20:42
Политика
В Сети оценили переход киевлян на обогрев многоэтажки дровами
20:41
Общество
Институт РАН предупредил об опасном сближении астероида с Землей в 2095 году
20:41
Весь мир
Запасы грунтовых вод в Кабуле снизились наполовину
20:40
Происшествия
Саратовский рыбак нашел человеческие кости в протоке реки Сазанка
20:38
Политика
Сотни россиян обращаются в МИД с просьбой о вывозе из Казахстана
20:38
Общество
Минздрав Бразилии включил вакцинацию от коронавируса в календарь детских прививок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны ЦАР усиливает защиту внешних рубежей республики

Весь мир
Минобороны ЦАР усиливает защиту внешних рубежей республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 8 января. Министерство обороны Центральноафриканской Республики меняет приоритеты и усиливает защиту страны от внешних угроз. Об этом сообщает Bangui FM.

«Если раньше наши войска занимались борьбой с внутренним врагом, а именно боевиками различных группировок, пытающимися совершить государственный переворот, то сейчас они переходят к укреплению внешних рубежей ЦАР», — заявили сотрудники радиостанции.

В настоящее время главными задачами для правительственной армии становятся усиление пограничных служб, мобильных отрядов быстрого реагирования, а также формирование подразделений и батальонов, способных противостоять вторжению извне. По традиции подготовкой военнослужащих, полиции и жандармерии занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Минобороны ЦАР усиливает защиту внешних рубежей республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Отечественные специалисты помогают бойцам FACA грамотно сформировать оборону, расставив контрольно-пропускные пункты, а также проводят действия по выработке необходимых навыков. За время их присутствия в африканской стране национальная армия значительно повысила уровень боеготовности.

В начале декабря 2021 года Radio Lengo Songo сообщило, что более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вого на границе Центральноафриканской Республике. Тогда журналисты допускали, что таким образом власти соседнего государства «прощупывали» оборонный потенциал военнослужащих армии ЦАР.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Минобороны ЦАР усиливает защиту внешних рубежей республики
африка граница армия защита цар российские инструкторы
Комментировать