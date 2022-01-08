Минобороны ЦАР усиливает защиту внешних рубежей республики

Банги, 8 января. Министерство обороны Центральноафриканской Республики меняет приоритеты и усиливает защиту страны от внешних угроз. Об этом сообщает Bangui FM.

«Если раньше наши войска занимались борьбой с внутренним врагом, а именно боевиками различных группировок, пытающимися совершить государственный переворот, то сейчас они переходят к укреплению внешних рубежей ЦАР», — заявили сотрудники радиостанции.

В настоящее время главными задачами для правительственной армии становятся усиление пограничных служб, мобильных отрядов быстрого реагирования, а также формирование подразделений и батальонов, способных противостоять вторжению извне. По традиции подготовкой военнослужащих, полиции и жандармерии занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Отечественные специалисты помогают бойцам FACA грамотно сформировать оборону, расставив контрольно-пропускные пункты, а также проводят действия по выработке необходимых навыков. За время их присутствия в африканской стране национальная армия значительно повысила уровень боеготовности.

В начале декабря 2021 года Radio Lengo Songo сообщило, что более 100 чадских боевиков атаковали деревню Вого на границе Центральноафриканской Республике. Тогда журналисты допускали, что таким образом власти соседнего государства «прощупывали» оборонный потенциал военнослужащих армии ЦАР.