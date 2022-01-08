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Сергей Лазарев оторвался на концерте Ани Лорак в Турции

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оторвался на концерте Ани Лорак в Турции
instagram.com  /  @lazarevsergey

Белек, 8 января. Бывший участник дуэта Smash!! Сергей Лазарев насладился выступлением певицы Ани Лорак в турецком отеле. Артист по-настоящему оторвался под песни своей коллеги.

Лорак поделилась небольшим кусочком своего концерта в Белеке на странице в Instagram. Знаменитость опубликовала видео, на котором она исполняет песню «Сопрано». Певица предстала перед зрителями в сверкающем мини-платье с длинными рукавами, усыпанном стразами.

«Наш вечер!» — коротко подписала ролик артистка.

Судя по видео, Лорак собрала на концерте в Турции полный зал поклонников. Зрители не просто слушали песни любимой исполнительницы, но и танцевали.

В комментариях под отрывком выступления певицы отметились некоторые из присутствовавших на концерте. Они рассказали, что Лазарев тоже был в зале, когда Лорак пела со сцены.

«Как же Сергей Лазарев кайфовал на вашем концерте, Ани!»;

«Видео Сережа снимал?»;

«Сергей явно ваш ярый фанат»;

«Превосходно. Мы вас любим. И как было приятно увидеть Сережу Лазарева», — отметили поклонники.

Ани Лорак и Сергей Лазарев давно дружат, поэтому им даже приписывают роман. Недавно певица ответила на вопрос об отношениях с коллегой по сцене, но предпочла сохранить интригу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Лазарев оторвался на концерте Ани Лорак в Турции
турция лазарев лорак певица
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