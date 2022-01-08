Обучением боевиков ЦАР занимаются кадровые военнослужащие армии Чада

Банги, 8 января. Кадровые военнослужащие армии Чада активно тренируют боевиков радикальной исламистской группировки «Экс-Селека» и христианского ополчения «Антибалака» для вторжения на территорию ЦАР. Полевой лагерь располагается в населенном пункте Среднее Сидо на границе двух стран, сообщает Radio Lengo Songo.

По данным журналистов, за набор и распределение радикалов по отрядам отвечает бывший член правительства Центральноафриканской Республики и лидер «Антибалаки» Максим Моком, которого власти в Банги разыскивают за поддержку экс-президента Франсуа Бозизе и попытку государственного переворота в 2021 году.

В программу подготовки боевиков входит организация диверсионных мероприятий, засад, нападений на автоколонны военнослужащих ЦАР (FACA), а также минно-взрывное дело. Помимо членов указанных группировок, в формирующийся отряд вторжения входят чадские наемники.

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Как ранее сообщала центральноафриканская разведка, Франсуа Бозизе совершает «турне» по городам соседней республики и проводит вербовку населения в ряды бандформирований. Предпочтение отдается молодежи, не имеющей жизненных перспектив.

В конце ноября также стало известно, что власти Чада построили в четырех километрах к северо-западу от деревни Среднее Сидо временную военную базу, рассчитанную на 1000 мест с возможностью оперативного расширения.