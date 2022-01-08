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Художники по костюмам рассказали о поведении обвиненного в домогательствах Криса Нота

  /   Обновлено: 08 января 2022 19:42
Шоу-бизнес
Художники по костюмам рассказали о поведении обвиненного в домогательствах Криса Нота
Global Look Press  /  Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 8 января. Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго, которые работали художниками по костюмам в проектах с участием Криса Нота, отреагировали на обвинения в домогательствах в адрес актера.

По словам Сантьяго, он ни разу не замечал за Нотом склонностей к насилию и проявление агрессии. Роджерс была расстроена заявлениями женщин, которых актер якобы принуждал к сексу.

«Как и в случае кончины Уилли Гарсона, с этим нужно было справиться. Это тоже была потеря», — поделились она в разговоре с WWD.

Четыре женщины обвинили звезду сериала «Секс в большом городе» в домогательствах. Сам актер назвал их слова клеветой и нанял адвоката, чтобы отстоять свою репутацию. Однако карьера Нота уже пострадала — после шумихи в СМИ ему отказывают в ролях.

Ранее крупнейшая американская студия Universal лишила актера роли в многосерийном проекте «Уравнитель». Кроме того, агентство расторгло с Нотом договор о сотрудничестве.

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домогательства и просто так крис нот
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