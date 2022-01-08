В Аргентине зафиксировано более 100 тысяч заболевших COVID-19 за день

Буэнос-Айрес, 8 января. В Аргентине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19. Согласно данным министерства здравоохранения страны, в четверг здесь зарегистрировано 109 608 случаев заражения.

Опубликованный в четверг отчет о новых случаях заболевания коронавирусом третий день подряд бьет рекорд количества заражений, фиксируемых в стране с начала пандемии. Власти связывают рост количества заболевших с распространением варианта «Омикрон». В настоящее время Аргентина входит в число других стран Латинской Америки, где COVID-19 быстро прогрессирует.

#Nacionales | Argentina cierra semana con récord de casos diarios de Covid-19 https://t.co/ZjrlZLmdTU — Noti Metropolitano (@NotiMetropolita) January 8, 2022

Министр здравоохранения Карла Виззотти считает, что люди, которые контактировали с инфицированным человеком и у которых не проявились симптомы заболевания, обязаны уйти на самоизоляцию и избегать посещения центров тестирования.

«Мне кажется, что все слишком свободно, и люди не заботятся о себе. Сейчас мы начинаем видеть все больше масок на лицах, но две недели назад казалось, что пандемии не было», — говорит один из посетителей центра тестирования, 21-летний студент Сол Кастаньо.

Виззотти отметила, что 72% населения получили две дозы вакцины, добавив, что «появился новый вариант с чрезвычайной способностью к передаче, но с гораздо меньшей тяжестью».

Первый случай заболевания вариантом «Омикрона» был выявлен в Аргентине 5 декабря, но количество госпитализаций и летальных исходов оставалось низким. Тем не менее, за последнюю неделю количество заболевших выросло на 115%.