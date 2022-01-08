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«Газпром» ведет переговоры с Китаем о поставках СУГ и гелия

Экономика
«Газпром» ведет переговоры с Китаем о поставках СУГ и гелия
gazprom.ru  /  Пресс-служба ОАО «Газпром».

Пекин, 8 января. «Газпром» и Китай ведут переговоры о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия. Об этом сообщил глава представительства российского экспортера в Пекине Виктор Ковтун.

Предметом соглашения является продукция Амурского ГПЗ. По словам представителя «Газпрома», китайские партнеры заинтересовались данным предложением.

«Сотрудничество "Газпрома" с китайскими партнерами не ограничивается поставками газа и сотрудничеством в сфере подземного хранения газа. Например, сейчас ведутся активные переговоры о поставках сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского ГПЗ», — цитирует Ковтун информационный портал БРИКС.

Кроме того, на заседании совместных координационных комитетов «Газпрома» и китайских нефтегазовых корпораций CNPC и CNOOC были обсуждены вопросы газовой энергетики, развития инфраструктуры производства и сбыта природного газа, являющегося моторным топливом. Также шел разговор о совместной реализации проектов в сфере сжижения газа.

Тем временем руководство ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики после семилетнего перерыва заключили договор аренды газовых сетей, принадлежащих региону.

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Газпром китай суг гелий россия и китай
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