«Газпром» ведет переговоры с Китаем о поставках СУГ и гелия

Пекин, 8 января. «Газпром» и Китай ведут переговоры о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия. Об этом сообщил глава представительства российского экспортера в Пекине Виктор Ковтун.

Предметом соглашения является продукция Амурского ГПЗ. По словам представителя «Газпрома», китайские партнеры заинтересовались данным предложением.

«Сотрудничество "Газпрома" с китайскими партнерами не ограничивается поставками газа и сотрудничеством в сфере подземного хранения газа. Например, сейчас ведутся активные переговоры о поставках сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского ГПЗ», — цитирует Ковтун информационный портал БРИКС.

Кроме того, на заседании совместных координационных комитетов «Газпрома» и китайских нефтегазовых корпораций CNPC и CNOOC были обсуждены вопросы газовой энергетики, развития инфраструктуры производства и сбыта природного газа, являющегося моторным топливом. Также шел разговор о совместной реализации проектов в сфере сжижения газа.

Тем временем руководство ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики после семилетнего перерыва заключили договор аренды газовых сетей, принадлежащих региону.