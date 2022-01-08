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Блогер Виктория Демидова заявила, что бывший муж избивал ее сына

Шоу-бизнес
Блогер Виктория Демидова заявила, что бывший муж избивал ее сына
Prt Scr youtube.com  /  Ходят Слухи

Москва, 8 января. Фитнес-блогер Виктория Демидова назвала причину, из-за которой распался ее брак с культуристом Сергеем Бойцовым. Как утверждает женщина, супруг поднимал руку на ее старшего сына.

Пара не прожила в браке и двух лет, даже рождение общего ребенка не спасло ситуацию. Страсти вокруг этого разрыва до сих пор не улеглись, поэтому Демидова решила ответить на все вопросы подписчиков в Instagram.

Фолловеры поинтересовались, почему блогер не дает экс-избраннику видеться с сыном Кристианом. Однако дело не в отношениях между родителями, а в нежелании самого Бойцова проводить время с мальчиком, заявила Демидова.

«Я никогда не запрещала видеть папе сына. Если отец занимается ребенком, то малыш должен видеть его на постоянной основе, а не раз в 3-4 месяца, когда папа решит, что соскучился», — пояснила она.

Блогер Виктория Демидова заявила, что бывший муж избивал ее сына
Prt Scr instagram.com / @demivika

Фитнес-блогер будет добиваться через суд психологической экспертизы Бойцова. По ее словам, мужчина избивал ремнем ее старшего сына Никиту. На тот момент подростку было всего 12 лет.

«Каким зверем надо быть, чтобы трогать детей! За это он ответит», — пригрозила Демидова.

Первого супруга, бизнесмена Антона Демидова блогер потеряла в 2017 году. У него остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба. Пара прожила вместе 12 лет, в этих отношениях родился сын Никита.

Ранее визажист и блогер Гоар Аветисян подтвердила расставание со вторым мужем Сергеем Григоряном. Фолловеры поддержали любимицу, напомнив о ее внутренней силе.

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блогер муж демидова
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