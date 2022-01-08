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Центральноафриканцы назначили награду за поимку главаря боевиков UPC Али Дарассы

Весь мир
Центральноафриканцы назначили награду за поимку главаря боевиков UPC Али Дарассы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 8 января. Соратник главаря «Союза за мир в ЦАР» (UPC) и ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассы полковник Кири сдался властям и потребовал ареста бывшего покровителя. Об этом сообщило издание Revue Centrafricaine.

«Я находился в руководстве бандформирования и являлся одним из приближенных командира. Он предал изначальные принципы UPC, начал использовать насилие и террор в отношении простых жителей Центральноафриканской Республики, что недопустимо. По этой причине я принял решение порвать с подпольной деятельностью и добровольно сдаться национальной армии. Большинство бойцов "Союза за мир в ЦАР" придерживаются того же мнения», — приводят сотрудники СМИ слова полковника Кири.

Бывший полевой командир группировки также добавил, что, несмотря на переход в управление конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», Дарасса продолжает оказывать давление на членов UPC, препятствуя их добровольному возвращению в общественную жизнь.

«Али Дарасса с помощью угроз заставляет соратников выполнять преступные приказы. В этой связи истинные патриоты ЦАР, спонсоры и покровители, выступающие за установление окончательного мира на территории нашей страны, объявили награду в размере 50 тысяч долларов за голову этого человека. Бандит должен быть арестован и предан суду за совершенные преступления или уничтожен при попытке оказать сопротивление», — заключил бывший член группировки.

В конце декабря более сотни боевиков UPC сложили оружие на юге Центральноафриканской Республики и выразили желание принять участие в восстановлении страны.

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