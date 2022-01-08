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Экс-представитель НАТО Табах раскритиковал Байдена за поражение в «игре» с Путиным

Политика
Экс-представитель НАТО Табах раскритиковал Байдена за поражение в «игре» с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 8 января. Российский президент Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США, заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах .

Действующий американский лидер Джо Байден идет на серьезные компромиссы в ряде вопросов. Например, при нынешнем главе Белого дома были отменены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и поставки летального вооружения на Украину, отметил Табах.

«Он получил все, он уделал всех, <…>, нашими же руками», — сказал бывший сотрудник Североатлантического альянса.

Как стало известно ранее, издание Wall Street Journal признало Путина победителем в противостоянии с Байденом. Лидер Соединенных Штатов в 2021 году прожил год исторической президентской некомпетентности, говорится в материале.карты

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Все новости / Политика / Экс-представитель НАТО Табах раскритиковал Байдена за поражение в «игре» с Путиным
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