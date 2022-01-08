Вашингтон, 8 января. Российский президент Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США, заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах .

Действующий американский лидер Джо Байден идет на серьезные компромиссы в ряде вопросов. Например, при нынешнем главе Белого дома были отменены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и поставки летального вооружения на Украину, отметил Табах.

«Он получил все, он уделал всех, <…>, нашими же руками», — сказал бывший сотрудник Североатлантического альянса.

Как стало известно ранее, издание Wall Street Journal признало Путина победителем в противостоянии с Байденом. Лидер Соединенных Штатов в 2021 году прожил год исторической президентской некомпетентности, говорится в материале.карты