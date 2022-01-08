Баранец: проблемы c утилизацией старых ракет свидетельствуют о бардаке в ВС Германии

Москва, 8 января. Проблемы с утилизацией старых ракет свидетельствуют о неудовлетворительной работе командования Вооруженными силами Германии. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что бундесвер испытывает проблемы c утилизацией более 32 тысяч старых ракет. Завершение срока эксплуатации снарядов привело к тому, что из них начал выделяться взрывоопасный нитроглицерин. При этом немецкие военные знали о проблеме еще с 2019 года. Однако командование ВС Германии закрыло для персонала все склады, где хранятся старые ракеты. К настоящему моменту решения об их утилизации не принято.

Баранец выразил удивление в связи со сложившейся ситуацией, отметив, что утилизация ракет является весьма простой процедурой, передает «Экономика Сегодня».

«В каждой стране есть службы, следящие за тем, чтобы ракета не была просрочена. И все происходит очень строго, потому что пропуск сравни преступлению. Существуют определенные директивы, приказы, постановления, нормативные акты, предусматривающие четкие сроки службы. Игнорирование такой информации — это просто халатность», — пояснил он.

По его словам, проблемы с утилизацией старых ракет свидетельствуют о том, что в рядах ВС Германии царит бардак. Подобная ситуация подтверждает, что командование Вооруженными силами Германии неспособно выполнять свои должностные обязанности.

«В данном случае мы говорим о серьезном провале командования Вооруженных сил Германии, о котором могут разузнать "зеленые", что приведет к усилению скандала», — подчеркнул Баранец.

Ранее стало известно, что российские военные получат новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» к концу 2022 года. В настоящее время идет активная подготовка инфраструктуры Ужурского полка РВСН для размещения новых ракет.