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Пятеро военнослужащих Ирака получили ранения в ходе стычки с террористами около Багдада

Весь мир
Пятеро военнослужащих Ирака получили ранения в ходе стычки с террористами около Багдада
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 8 января. В Ираке во время контртеррористической операции в округе Тармия (30 км севернее Багдада) произошло столкновение между сотрудниками служб безопасности страны и боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). В результате был уничтожен один радикальный исламист, а также ранены пятеро военнослужащих. После этого на месте происшествия был обнаружен пояс смертника, которым один из террористов не смог или не успел воспользоваться.

Как сообщают СМИ, в этом районе спецслужбы ищут одно из укрытий, принадлежащих незаконным вооруженным формированиям. Округ Тармия отличается повышенной активностью «спящих ячеек» ИГ, оставшихся после разгрома основных сил в 2017 году, и ранее в этом месте уже произошел ряд резонансных инцидентов.

Например, в феврале 2021-го здесь был совершен обстрел колонны, в составе которой ехал командующий 59-й бригадой ВС Ирака генерал Али Хамид Гайдан. В это же время в соседней провинции Дияла как раз проходила совместная контртеррористическая операция армии и курдских формирований «Пешмерга», пытавшихся обнаружить остатки «Исламского государства». А в 2020 году в Тармии было уничтожено более десятка террористов, включая местного главаря, которые якобы готовились к атаке на правительственные войска.

В целом же подобные действия спящие ячейки предпринимают по всей стране. Особенно участились такие случаи на фоне вывода из Ирака большей части войск США и их союзников. Часть экспертов выразила опасения, что из-за этого республику может постигнуть участь Афганистана, который был захвачен движением «Талибан»1 (запрещено в РФ организация) еще до окончательного отбытия американцев.

Накануне курдские отряды «Пешмерга» сообщили о ракетном обстреле их позиций в провинции Киркук. Не менее восьми снарядов попали в районы размещения сил местного ополчения, однако не нанесли какого-либо ущерба. Ответственность за атаку никто не брал, однако ранее такие действия предпринимали формирования «Исламского государства». Также боевики регулярно совершают здесь нападения на курдские отряды, в результате чего только за последние месяцы прошлого года погибло около 20 ополченцев.

Жертвами зачастую становятся и мирные жители. Например, в октябре 2021-го не менее 12 человек погибли и 15 были ранены из-за налета бандформирования ИГ на деревню Эр-Рашад провинции Дияла. Террористы также регулярно проводят диверсии на критически важных объектах государства, например, подрывая опоры ЛЭП, из-за чего в стране неоднократно наблюдались серьезные перебои с электроснабжением.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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