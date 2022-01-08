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Минувший год стал рекордным по инвестициям в американские стартапы

  /   Обновлено: 08 января 2022 19:30
Экономика
Минувший год стал рекордным по инвестициям в американские стартапы
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Нью-Йорк, 8 января. Бум массированного вливания денег в только что появившиеся на рынке компании в США «наконец-то достиг пика». Прошедший год показал рекордный уровень инвестирования на рынке IPO, цитирует Forbes аналитика по венчурным инвестициям Pitchbook Кэмерона Стэнфилла.

По итогам 2021 года 2388 компаний стали публичными и привлекли в совокупности 453 млрд долларов, что стало историческим максимумом. Кроме того, американский рынок установил рекорд по объему IPO. Почти 1100 компаний разместили на нем свои акции, получив благодаря этому 260 млрд долларов. В их числе — криптовалютная биржа Coinbase, онлайн-брокер Robinhood и конкурирующий с Tesla производитель электромобилей Rivian.

Между тем ситуация на российском рынке способствует стабилизации национальной валюты и ее росту. Об этом свидетельствует интерес к рублевым активам со стороны иностранных инвесторов.

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