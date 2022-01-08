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Политолог Сельтеев: боевики готовили переворот в Казахстане при участии экс-главы КНБ

Политика
Политолог Сельтеев: боевики готовили переворот в Казахстане при участии экс-главы КНБ
pixabay.com

Нур-Султан, 8 января. Бывшее руководство Комитета национальной безопасности Казахстана причастно к волнениям в стране. Об этом заявил политолог Уразгали Сельтеев.

В беседе с журналистами РИА Новости эксперт отметил, что террористы готовили госпереворот в республике при участии экс-главы КНБ. Кроме того, Сельтеев предложил две версии возникновения ситуации в Казахстане.

«Здесь есть, как минимум, две версии. Комитет либо "крышевал" весь этот процесс взращивания боевиков на территории страны, либо второе — был замешан непосредственно в организации госпереворота вместе с той или иной внутриэлитной группой. Проникновение представителей иностранных государств экстремисткой направленности, в том числе членов нетрадиционных религиозных течений, должно было быть зафиксировано КНБ», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту России Владимиру Путину провести онлайн-саммит государств ОДКБ. Глава страны положительно отреагировал на заявление коллеги.

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Казахстан переворот сельтеев
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