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Исполком СНГ подтвердил продолжение подготовки к форумам Содружества в Нур-Султане

Политика
Исполком СНГ подтвердил продолжение подготовки к форумам Содружества в Нур-Султане
pixabay.com

Минск, 8 января. Подготовка к проведению запланированных в Нур-Султане форумов Содружества продолжается, отметил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

На фоне произошедших в Казахстане событий напрашивается вывод, что странам СНГ нужно укреплять взаимное сотрудничество, сказал он. Лишь сообща возможно преодолеть подобные трудности, подчеркнул глава исполкома.

«Именно поэтому Исполком СНГ под председательством Казахстана продолжает сейчас подготовку к предстоящим в ближайшие месяцы важным форумам в рамках Содружества», — уточнил Лебедев.

Ранее руководитель комитета выразил уверенность, что порядок в Казахстане будет скоро восстановлен. Страна продолжит свой путь, направленный на рост экономического потенциала и обеспечение гражданских прав, добавил Лебедев.

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Казахстан снг лебедев исполком
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