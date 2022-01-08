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Исследователи рассекретили страшное предсказание Ванги о судьбе Казахстана

Общество
Исследователи рассекретили страшное предсказание Ванги о судьбе Казахстана
Prt Scr youtube.com  /  @СЕГОДНЯ

Москва, 8 января. Знаменитая своими предсказаниями болгарская ясновидящая Ванга при жизни упомянула кровавые столкновения в Казахстане. Провидица рассказала, чем закончатся противостояния в республике.

Исследователи сумели расшифровать пугающие слова Ванги только спустя многие годы. Теперь, когда в Казахстане начался кризис, стало понятно, о чем именно говорила великая провидица.

Журналистам «МК в Новосибирске» удалось пообщаться с женщиной, которая встретилась с ясновидящей в 80-х годах. Жительница казахского Петропавловска по имени Галина сообщила, что перед приемом у Ванги к ясновидящей заходил какой-то чиновник, которому провидица рассказала о распаде Советского Союза.

«А потом она повернулась ко мне и сказала: "А у вас в Казахстане будет еще хуже"», — рассказала собеседница.

Исследователи рассекретили страшное предсказание Ванги о судьбе Казахстана
Global Look Press / t.me/shot_shot

Слова великой предсказательницы на всю жизнь отпечатались в памяти женщины. Она неоднократно вспоминала этот разговор, однако пугающее высказывание Ванги стало понятным только после начала кровопролития в Казахстане.

Галина добавила, что Ванга предсказывала мирное окончание конфликта в Казахстане после всех беспорядков.

Ванга также предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году. Мир, по ее словам, также столкнется с технологическим прорывом.

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Казахстан протесты беспорядки ванга предсказание
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