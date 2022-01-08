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Минобороны Турции: покупка российских ЗРК С-400 диктовалась соображениями безопасности

Армия
Минобороны Турции: покупка российских ЗРК С-400 диктовалась соображениями безопасности
Пресс-служба Балтийского флота

Анкара, 8 января. Решение Анкары о приобретении российских систем ПВО С-400 «Триумф» объясняется насущной потребностью защиты национальной безопасности. Об этом заявили в турецком министерстве обороны.

Перед властями Турции не стоял выбор между ЗРК С-400 и другими комплексами противовоздушной обороны. Приоритетной задачей являлось и остается забота об обороноспособности страны, поэтому покупка российских систем дальнобойной ПВО была предопределена, отметили в турецком военном ведомстве.

Контракт на покупку комплексов С-400 «Триумф» был заключен представителями России и Турции в 2017 году. Четыре дивизиона российских ЗРК общей стоимостью около 2,5 миллиарда долларов были поставлены из РФ в Турцию в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о продаже ЗРК С-400 «Триумф» с несколькими зарубежными государствами.

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